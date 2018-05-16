СКР возбудил дело о незаконном привлечении Вышинского к уголовной ответственности на Украине

Следственный комитет России отреагировал на привлечение к уголовной ответственности на Украине Кирилла Вышинского. СК открыл производство о незаконном возбуждении уголовного дела против главного редактора информационного портала "РИА Новости Украина". Получивший в сентябре 2015 года российское гражданство Кирилл Вышинский обвиняется на Украине в "измене Родине". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело против Вышинского возбудила так называемая " украинская прокуратура Крыма", созданная в Херсонской области. Суд в Херсоне должен определить меру пресечения Вышинскому. "Украинская прокуратура Крыма" намерена просить суд арестовать работавшего на российское информагентство журналиста на два месяца.

Уголовное дело против "украинской прокуратуры Крыма" возбуждено из-за воспрепятствования ею законной деятельности журналиста, а также по факту привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности, пояснила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Уголовное дело открыто по статьям 144 и 299 Уголовного кодекса России.

Светлана Петренко подчеркнула, что каждый имеет право свободно выражать свое мнение, получать и распространять информацию без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. Это прописано в международной Конвенции "О защите прав человека и основных свобод", которую нарушает Киев.

Сейчас сотрудники российские Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего и действия лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности за совершенное в отношении российского журналиста преступление.

По некоторым данным, арестованного у дома в Киеве журналиста переправили в Херсон. Жена Кирилла Вышинского о местонахождении мужа узнает только из Интернета. Ирина Вышинская отметила, что в прошлом году Кирилл перенес операцию на желудочно-кишечном тракте и нуждается в постоянной медикаментозной поддержке и диете.

Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко предложил обменять Кирилла Вышинского на задержанного в России в 2016 году Романа Сущенко, который используя журналистскую крышу, занимался в России шпионажем, являясь кадровым разведчиком. Он собирал информацию о Росгвардии и российской армии.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко после этого предложения Артема Шевченко отметил, что Киева встал на путь террористического государства, захватывая заложников.

Обыском в офисе российского информагентства и арестом Кирилла Вышинского выразила озабоченность Human Rights Watch.