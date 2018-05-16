Двигавшийся по встречной полосе мотоциклист попал в аварию и остался жив

Опасным для жизни стало решение иркутского мотоциклиста объехать дорожный затор по встречной полосе. Этот поступок привел к аварии, произошедшей 15 мая: водитель автомобиля Ford, не заметивший двухколесный транспорт, решил, что другие участники движения его пропускают, и внезапно выехал прямо перед мчащимся любителем быстрой езды.

Врезавшись в поворачивающую машину, мотоциклист сделал головокружительное сальто в воздухе, упал на асфальт и чудом отделался легкими ушибами. Приехавшие на место происшествия полицейские оформили все необходимые документы и отправили участников аварии по домам.