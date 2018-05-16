"Спартак" намерен приобрести экс-вратаря "Рубина" Рыжикова

Московский "Спартак" заинтересован в приобретении теперь уже бывшего вратаря казанского "Рубина" Сергея Рыжикова, с которым клуб из Татарстана не захотел продлевать контракт. Как известно, 37-летний голкипер не раз говорил, что с детства болел за "красно-белых".

После тяжелой травмы Александра Селихова, полученной им на тренировке 11 мая, руководство столичной команды собирается усилить вратарскую линию, сообщает "Спорт-экспресс". Ожидается, что Рыжикову предложат однолетний контракт.

Напомним, что экс-вратарь "Рубина" выступал за казанский клуб с 2008 года. В составе команды Рыжиков по два раза становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России. Кроме того, на его счету есть и победа в Кубке страны.