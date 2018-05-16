В Ингушетии во двор дома сотрудника прокуратуры бросили гранату

Неизвестный в городе Сунжа бросил боевую гранату во двор дома сотрудника прокуратуры республики Ингушетия, работник прокуратуры не пострадал, ранен сотрудник правоохранительных органов.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в республиканском СУ Следственного комитета РФ, подчеркнув, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

В результате взрыва гранаты сотрудник правоохранительных органов был контужен и получил закрытую черепно-мозговую травму. Его экстренно госпитализировали.

По мнению следствия, основной причиной покушения стала профессиональная деятельность прокурора.