В Ингушетии во двор дома сотрудника прокуратуры бросили гранату
Неизвестный в городе Сунжа бросил боевую гранату во двор дома сотрудника прокуратуры республики Ингушетия, работник прокуратуры не пострадал, ранен сотрудник правоохранительных органов.
Как передает ТАСС, об этом рассказали в республиканском СУ Следственного комитета РФ, подчеркнув, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
В результате взрыва гранаты сотрудник правоохранительных органов был контужен и получил закрытую черепно-мозговую травму. Его экстренно госпитализировали.
По мнению следствия, основной причиной покушения стала профессиональная деятельность прокурора.
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