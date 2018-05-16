Похоронное дело: журналиста Daily Storm вызвали на допрос

Журналиста издания Daily Storm Илью Юшкова вызвали на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля. Как пояснили в издании, правоохранительные органы приехали из-за заметки журналиста про ГБУ "Ритуал".

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, по предварительной информации, Илья Юшков проходит по ранее возбужденному уголовному делу в качестве свидетеля. При этом в самой редакции Daily Storm никаких обысков не проводилось.

Публикации были сделаны в 2017 году и содержали информацию о деятельности ГБУ "Ритуал". В данных статьях фигурировали комментарии НКО "Верум". Поводом для допроса стало уголовное дело о клевете, возбужденное по заявлению руководства ГБУ "Ритуал" в отношении некоммерческой организации "Верум", считают в издании.