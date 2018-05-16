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ЧП в Удмуртии 46 минут назад
Единичная детонация: из Пугачева эвакуировано 2 тысячи жителей
Примерно две тысячи жителей поселения Пугачево, которое находится в непосредственной близости от загоревшейся бывшей военной части, эвакуированы к родственникам.
Об этом РИА Новости рассказал представитель правительства Удмуртии. По словам собеседника агентства, на всякий случай подготовлены три пункта временного размещения, где есть удобства и для семей с детьми, но пока никто не изъявил желания поселиться там.
По его словам, до ближайшего населенного пункта Малая Пурга от места ЧП около двух километров, "но радиус взрыва снарядов намного меньше, поэтому нет для них опасности, и эвакуация там не ведется".
В настоящее время, пламя распространилось на территории около 20 гектаров, происходит единичная детонация боеприпасов. При этом по данным сотрудников МЧС, пострадавших нет.
С огнем помимо 28 единиц техники, борются также два пожарных поезда и авиация — самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8. Перекрыто движение на участке федеральной автотрассы М-7 "Волга".
Территория бывшей части оцеплена.
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