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Российские СМИ на Украине 16 минут назад
Европа возмущена задержанием Вышинского на Украине
"Совет Европы обеспокоен последствиями для свободы СМИ на Украине, к которым могут привести повторяющиеся задержания журналистов", — заявил официальный представитель генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о задержании главреда агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
В Совете Европы добавили, что следят за развитием ситуации, сообщает ТАСС. Недопустимыми назвала действия Киева Международная федерация журналистов (IFJ). Она призвала незамедлительно отпустить журналиста на свободу.
"Свобода прессы гарантирована, в частности, статьей 34 Конституции Украины и статьей 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В демократической стране недопустимо заключать под стражу журналистов, выполняющих свой профессиональный долг информировать общество", — подчеркнул генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже.
Human Rights Watch крайне обеспокоена задержанием Кирилла Вышинского. "Украинское правительство обязано уважать свободу информации и свободу слова в СМИ", — добавила заместитель директора отделения HRW по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер — Украинские власти должны немедленно разъяснить, какие доказательства, если они есть, они имеют в качестве обоснования крайне серьезных уголовных обвинений, выдвинутых против Вышинского".
Кирилл Вышинский – главный редактор информационного портала "РИА Новости Украина". В 2015 году он получил российское гражданство. "Украинская прокуратура Крыма" обвинила Вышинского в "измене Родине", Ему грозит до 15 лет заключения.
Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко предложил обменять Кирилла Вышинского на задержанного в России в 2016 году Романа Сущенко, который используя журналистскую крышу, занимался в России шпионажем, являясь кадровым разведчиком. Он собирал информацию о Росгвардии и российской армии.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко после этого предложения Артема Шевченко отметил, что Киева встал на путь террористического государства, захватывая заложников.
Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в киевском офисе информагентства и вызвала на допрос в качестве свидетелей по делу руководителя портала" РИА Новости Украина" 47 человек, заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко. Ранее заявлялось, что свидетелями по делу будет проходить более двух десятков человек.
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