Тема:
Международная космическая станция 11 минут назад
Австралийцы создали первое космическое пиво в специальных бутылках
Будни космонавтов, работающих на МКС, сильно отличаются от земных, но учёные стараются максимально упростить и разнообразить их жизнь. В частности, создают роботизированных коллег-помощников и ищут пути отправки на орбиту "запрещёнки". Точнее, делают привычные продукты более подходящими для потребления за пределами Земли.
Так произошло с хлебом: космонавты уже скоро смогут насладиться настоящей выпечкой (пока единственным разрешённым видом хлеба на МКС являются тортильи, которые не образуют крошек). Другой пример – разработка специальной кофемашины для варки бодрящего напитка прямо на борту станции.
Тем временем австралийская пивоварня 4 Pines Brewing объединилась с инженерной компанией Saber Astronautics Australia для создания космического пива. Проект, получивший название Vostok Space Beer, был запущен в 2010 году, и теперь специалисты могут похвастаться впечатляющими результатами.
Исследователи создали пиво, которое можно пить в условиях невесомости, а ещё разработали специальные бутылки для пенного напитка.
Создатели новинки признаются, что им пришлось преодолеть немало сложностей. Во-первых, космические вечеринки проходят, как правило, без алкоголя. Спиртное на МКС бывает, однако оно всегда возвращается назад. Такого рода эксперименты проводятся, чтобы понять, как гравитация влияет на алкоголь. Что же касается употребления, космонавтам это строго запрещено, да и работ, в которых изучалось бы воздействие спиртного на организм в условиях невесомости, почти не проводилось.
Между тем это очень важный момент, поскольку при отсутствии силы тяжести жидкость в организме перераспределяется иначе. В организме человека природой сооружена сложная система так называемых клапанов в венах и в лимфатических узлах. Эти клапаны позволяют крови двигаться лишь в одном направлении – снизу-вверх, таким образом кровь постоянно возвращается по венам к сердцу и не скапливается в ногах.
Но в невесомости всё меняется: кровь начинает активнее поступать к голове, отчего у космонавтов разбухает язык, синусы твёрдой мозговой оболочки и ткани мозга (кстати, из-за такого эффекта притупляются вкусовые ощущения, вот почему космонавты так любят пищу с обилием специй).
Очевидно, что алкоголь, попавший в организм, "ударит в голову" вместе с кровью, поэтому пиво, да и любой другой напиток для космонавтов, должно быть безалкогольным.
Другая сложность заключалась в том, что пиво, как всем известно, является газированным напитком. При изготовлении его насыщают углекислым газом, а также азотом. Поэтому при его употреблении у людей часто возникает отрыжка: таким образом пищеварительная система избавляется от лишнего газа.
Но и этот процесс в невесомости происходит иначе. "Шеф-повар" МКС Вики Клорис (Vickie Kloeris) в одном из интервью рассказала, что "космическая отрыжка" является не сухой, как на Земле, а влажной. Более того, есть вероятность, что при сокращении диафрагмы еда или питьё может попасть из желудка обратно в пищевод, что очень опасно для здоровья.
Эти особенности исследователи также учитывали при создании космического пива. По их словам, конечный продукт больше всего напоминает сухой ирландский стаут. Пиво имеет насыщенный вкус с и аромат с шоколадными, карамельными и кофейными нотками.
При изготовлении применялась минимальная степень карбонизации, поэтому напиток не должен вызывать отрыжку.
Напиток был продегустирован несколькими группами добровольцев как в земных условиях, так и в искусственно созданной невесомости.
Изучив продукт, авторы проекта приступили к разработке бутылок. Они сразу же отвергли версию с использованием специальных тюбиков или соломинок и стремились создать бутылки, похожие на обычные, чтобы процесс употребления напитка оставался максимально привычным.
Чтобы пиво удерживалось внутри сосуда, когда его откупорят, инженеры использовали поверхностное натяжение. Благодаря ему напиток в бутылке представляет собой своего рода большую каплю. Также бутылки снабдили специальной вставкой, которая перенаправит жидкость от донышка к горлышку.
Крышки для космических бутылок будут сделаны из анодированного (то есть покрытого оксидной плёнкой) алюминия и оснащены пружинами.
Кроме того, к бутылкам добавили съёмные чашки, которые можно использовать на Земле.
О сроках отправки первой партии космического пива на МКС пока ничего не говорится. Напиток должен пройти ряд тестов, в частности, нужно оценить, как он повлияет на метаболизм космонавтов. Кстати, стать участником будущих испытаний и выпить космического пива при нулевой гравитации может любой желающий, достаточно заполнить специальную анкету на сайте производителя.
Также пока остаётся не решённым вопрос о поставках напитка на орбиту. Впрочем, авторы проекта признаются, что их продуктом уже заинтересовались компании, занимающиеся космическим туризмом.
Вполне возможно, что к тому времени, когда напиток будет одобрен для употребления в космосе, его смогут попробовать не только космонавты на МКС, но и первые колонизаторы Марса и Луны. Между прочим, не исключено, что варить пиво можно будет и прямо на борту космических кораблей.
Ранее по теме
-
Специалисты NASA уверены – регулярному растениеводству в космосе быть2 суток назад
-
Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания1 месяц назад
-
Выход в открытый космос: Мисуркин и Шкаплеров работали с филигранной точностью3 месяца назад
-
Мисуркин и Шкаплеров вернулись на МКС, побив космический рекорд3 месяца назад
-
Мисуркин и Шкаплеров задерживаются в открытом космосе3 месяца назад
-
Первый выход в космос в 2018 году: россияне подключают "Звезду" к интернету3 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Машины поехали по Крымскому мосту
- Дежавю в Пугачеве: взрывы, эвакуация, движение остановлено
- Вышинского собираются арестовать на два месяца
- Чем новый кабмин будет отличаться от версии 2012 года
- Роскачество: треть коньяка в России - подделка
Самое читаемое
-
Разгадана тайна исчезновения малайзийского "Боинга"
- Открытие Крымского моста: весь Госдеп смотрел, как Путин едет на грузовике
- Извержение вулкана на Гавайях приобретает катастрофические масштабы
- 10-месячный малыш погиб из-за селфи матери. Видео
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Путин открыл Крымский мост за рулем КамАЗа
- АвтоВАЗ назвал цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross
- Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение
- Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени
Экономика
-
Почему надежды на рост экономики не оправдываются?
- Блокчейн будет принадлежать России
- РФ введет уголовное наказание за исполнение санкций
- Либерализация валютного контроля: каковы выгоды?
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Крымский мост открыт: подробности
- Украина мстит российским журналистам
- Антисанкции лекарств не коснутся
Москва 24
-
Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- СК разберется, почему подростка-инвалида не пустили в самолет
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Бактерии вместо мяса: эсперты проверили пельмени известных производителей
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- "Айтеко" объявляет о всеобщей "мобилизации" волонтеров
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
В безвоздушном пространстве: что случилось на борту самолета во Внукове?
- Граффити по правилам: как работает антивандальное покрытие?
- Речка Лихоборка на севере Москвы заполнилась жидким бетоном
- В Мытищах пресекли сбыт большой партии тяжелого наркотика
- Дышащие формы: в Новой Третьяковке - выставка Вадима Космачева
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Молекула-универсал защитит человека от всех видов простуды
- Как возникает распространённая причина женского бесплодия
- Биологи впервые "пересадили воспоминания" с помощью РНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо