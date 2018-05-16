Австралийцы создали первое космическое пиво в специальных бутылках

Будни космонавтов, работающих на МКС, сильно отличаются от земных, но учёные стараются максимально упростить и разнообразить их жизнь. В частности, создают роботизированных коллег-помощников и ищут пути отправки на орбиту "запрещёнки". Точнее, делают привычные продукты более подходящими для потребления за пределами Земли.

Так произошло с хлебом: космонавты уже скоро смогут насладиться настоящей выпечкой (пока единственным разрешённым видом хлеба на МКС являются тортильи, которые не образуют крошек). Другой пример – разработка специальной кофемашины для варки бодрящего напитка прямо на борту станции.

Тем временем австралийская пивоварня 4 Pines Brewing объединилась с инженерной компанией Saber Astronautics Australia для создания космического пива. Проект, получивший название Vostok Space Beer, был запущен в 2010 году, и теперь специалисты могут похвастаться впечатляющими результатами.

Исследователи создали пиво, которое можно пить в условиях невесомости, а ещё разработали специальные бутылки для пенного напитка.

Создатели новинки признаются, что им пришлось преодолеть немало сложностей. Во-первых, космические вечеринки проходят, как правило, без алкоголя. Спиртное на МКС бывает, однако оно всегда возвращается назад. Такого рода эксперименты проводятся, чтобы понять, как гравитация влияет на алкоголь. Что же касается употребления, космонавтам это строго запрещено, да и работ, в которых изучалось бы воздействие спиртного на организм в условиях невесомости, почти не проводилось.

Между тем это очень важный момент, поскольку при отсутствии силы тяжести жидкость в организме перераспределяется иначе. В организме человека природой сооружена сложная система так называемых клапанов в венах и в лимфатических узлах. Эти клапаны позволяют крови двигаться лишь в одном направлении – снизу-вверх, таким образом кровь постоянно возвращается по венам к сердцу и не скапливается в ногах.

Но в невесомости всё меняется: кровь начинает активнее поступать к голове, отчего у космонавтов разбухает язык, синусы твёрдой мозговой оболочки и ткани мозга (кстати, из-за такого эффекта притупляются вкусовые ощущения, вот почему космонавты так любят пищу с обилием специй).

Очевидно, что алкоголь, попавший в организм, "ударит в голову" вместе с кровью, поэтому пиво, да и любой другой напиток для космонавтов, должно быть безалкогольным.

Другая сложность заключалась в том, что пиво, как всем известно, является газированным напитком. При изготовлении его насыщают углекислым газом, а также азотом. Поэтому при его употреблении у людей часто возникает отрыжка: таким образом пищеварительная система избавляется от лишнего газа.

Но и этот процесс в невесомости происходит иначе. "Шеф-повар" МКС Вики Клорис (Vickie Kloeris) в одном из интервью рассказала, что "космическая отрыжка" является не сухой, как на Земле, а влажной. Более того, есть вероятность, что при сокращении диафрагмы еда или питьё может попасть из желудка обратно в пищевод, что очень опасно для здоровья.

Эти особенности исследователи также учитывали при создании космического пива. По их словам, конечный продукт больше всего напоминает сухой ирландский стаут. Пиво имеет насыщенный вкус с и аромат с шоколадными, карамельными и кофейными нотками.

При изготовлении применялась минимальная степень карбонизации, поэтому напиток не должен вызывать отрыжку.

Напиток был продегустирован несколькими группами добровольцев как в земных условиях, так и в искусственно созданной невесомости.

Изучив продукт, авторы проекта приступили к разработке бутылок. Они сразу же отвергли версию с использованием специальных тюбиков или соломинок и стремились создать бутылки, похожие на обычные, чтобы процесс употребления напитка оставался максимально привычным.

Чтобы пиво удерживалось внутри сосуда, когда его откупорят, инженеры использовали поверхностное натяжение. Благодаря ему напиток в бутылке представляет собой своего рода большую каплю. Также бутылки снабдили специальной вставкой, которая перенаправит жидкость от донышка к горлышку.

Крышки для космических бутылок будут сделаны из анодированного (то есть покрытого оксидной плёнкой) алюминия и оснащены пружинами.

Кроме того, к бутылкам добавили съёмные чашки, которые можно использовать на Земле.

О сроках отправки первой партии космического пива на МКС пока ничего не говорится. Напиток должен пройти ряд тестов, в частности, нужно оценить, как он повлияет на метаболизм космонавтов. Кстати, стать участником будущих испытаний и выпить космического пива при нулевой гравитации может любой желающий, достаточно заполнить специальную анкету на сайте производителя.

Также пока остаётся не решённым вопрос о поставках напитка на орбиту. Впрочем, авторы проекта признаются, что их продуктом уже заинтересовались компании, занимающиеся космическим туризмом.

Вполне возможно, что к тому времени, когда напиток будет одобрен для употребления в космосе, его смогут попробовать не только космонавты на МКС, но и первые колонизаторы Марса и Луны. Между прочим, не исключено, что варить пиво можно будет и прямо на борту космических кораблей.