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16 мая 201818:04

В США обнародованы 2 тысячи страниц о вмешательстве России в выборы

Юридический комитет сената США опубликовал материалы, состоящие из почти двух тысяч страниц, по расследованию вменяемого РФ вмешательства в президентские выборы США 2016 года. В числе прочего они содержат информацию о встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Как уточняет РИА Новости, материалы состоят из расшифрованных интервью с сыном американского президента и тех, кто встречался летом 2016 года в отеле Trump Tower в Нью-Йорке с российским адвокатом​​​.

Из материалов следует, что Трамп-младший заявлял в прошлом году юридическому комитету, что он не может вспомнить, обсуждал ли он со своим отцом российское расследование. Помимо сына президента комитет провел интервью с другими людьми, которые присутствовали на встрече в Trump Tower: Голдстоуном, Ахметшиным, Кавеладзе и переводчиком.

Ранее стало известно о встрече в июне 2016 года Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Комитет не встречался с Весельницкой, но получил при этом ее письменные ответы в прошлом году. Также комитет не провел интервью с Кушнером и Манафортом, хотя оба присутствовали на встрече.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.

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