В Москве соберутся разработчики компьютерных игр
Крупнейшая конференция СНГ для разработчиков и издателей игр DevGAMM в пятый раз пройдет в Москве 17-18 мая.
На этот раз более 2000 профессионалов из 30 стран соберутся в современной гостинице "Рэдиссон Славянская". Вниманию участников будет представлено 60 докладов и 100 игр.
Среди ключевых докладчиков конференции такие известные представители отрасли, как Джефф Побст, (Hidden Path Entertainment), Имре Джеле (Bossa Studios), Макс Шульц (THREAKS), Дмитрий Мартынов (Google), Николай Бербече (Those Awesome Guys), Аттила Зантнер (Massively Multiplayer Online Science).
Также своим опытом поделятся представители Wargaming.net, Amazon, Pixonic, 1C Game Studios, Vizor, Playrix, Creative Mobile, Gameloft, Mail.Ru и другие компании.
На конференции DevGAMM Moscow 2018 разработчики игр смогут посетить трёхминутные встречи с 20 издателями на Speed Game Dating и приобрести необходимые контакты.
Насладиться безумным шоу и подать свою игру на рассмотрение экспертам, можно будет на Game Lynch.
Кроме того, пройдёт выставка игр DevGAMM Showcase, где будет возможность продемонстрировать свой проект на протяжении целого дня и получить ценный фидбек от посетителей DevGAMM. Также воспользуйтесь шансом посетить церемонию награждения игр DevGAMM Awards.
Каждому, кто стремится попасть в игровую индустрию, стоит посетить Стену Вакансий, где представители ведущих компаний размещают свои объявления с предложениями работы. А приняв участие в DevGAMM Квесте, каждый сможет выиграть ценные призы от спонсоров.
Эффективный нетворкинг на конференции обеспечат новая автоматическая система назначения встреч Meetpoint, а также вечеринки в разных форматах, где гостям представится возможность пообщаться в непринужденной обстановке.
Для участия в конференции необходимо приобрести билет. Полная программа мероприятия уже доступна на сайте DevGAMM Moscow 2018.
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