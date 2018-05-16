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16 мая 201818:15 (обновлено в 18:55)

В центре Москвы найден застреленным член экспертного совета "Единой России"

В Москве в съемной квартире на Большой Никитской найден мертвым с огнестрельным ранением головы Юрий Котлер — член экспертного совета "Единой России". Он был руководителем проекта "Кадровый резерв — Профессиональная команда страны".

Самоубийство рассматривается как одна из основных версий его смерти, сообщает СК РФ.

Как пишет РЕН, Юрий Котлер три дня не выходил на связь, и его начал разыскивать помощник. Не сумев разыскать шефа, он вызвал полицию, чтобы вскрыть дверь квартиры, которая была закрыта изнутри.

По другим данным, тревогу подняла жена, которая живет во Франции, и квартиру попросил вскрыть водитель единоросса.

50-летнего Котлера обнаружили мертвым с огнестрельным ранением головы и с зажатым между ног винчестером, сообщает Mash "ВКонтакте". При этом на столе лежало свидетельство на ружье и билет члена партии.

Ранее Юрий Котлер являлся старшим вице-президентом ВТБ, а также работал заместителем гендиректора ПАО "Новороссийский морской торговый порт".

По сведениям "МК" политик недавно подал иск на ПАО "Новороссийский морской торговый порт", подготовка к рассмотрению которого началась в Савеловском суде Москвы. Суть иска пока неизвестна.

Кроме того, недавно, по сведениям СМИ, он вошел в состав Совета директоров крупной микрофинансовой организации "Домашние деньги".

По общедоступным сведениям, Юрий Котлер — выпускник журфака МГУ,  работал в ведущих СМИ России, а также корреспондентом изданий Time и New York Times.

В 1995—1997 годах был пресс-секретарем Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

Позднее работал в пресс-службах крупнейших госструктур и в избирательном штабе Владимира Путина. С 2007-го по 2008 год курировал работу с крупнейшими клиентами в "Тройке Диалог".

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