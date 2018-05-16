Опасности каршеринга: модный вид транспорта все чаще попадает в полицейские сводки
Автопарк каршеринга в Москве всего за полгода вырос вдвое — почти до восьми тысяч машин. Услуга поминутной аренды становится все более популярной, но растет и число происшествий. Как москвичи портят авто из проката, и за что можно пожизненно угодить в черный список?
Водитель на каршеринговой машине уходит от погони. Правда, недалеко — до ближайшего столба. Автомобиль вдребезги. Другой едва не утонул.
— Здесь мы видим части этой машины: элемент бампера, часть расширительного бачка и подкрылок.
Теперь по берегу разбросаны запчасти. Андрей Епифанцев своими глазами увидел водительскую глупость. Утверждает, что машина ехала небыстро, вошла в поворот, но потом отчего-то рванула в пруд.
— Половина машины была под водой, но, по крайне мере, я уже видел, что людей там нет, видел сработавшие подушки.
Три дня назад каршеринговая машина сбила пешехода на перекрестке улицы Свободы с Химкинским бульваром.
"Поступила информация о ДТП, связанном с наездом на пешехода каршеринговой машины. Сотрудники ДПС возбудили дело об административном правонарушении", — рассказал заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Западному округу Москвы Сергей Минаев.
В последние полгода, заявляют инспекторы, аварии с участием арендованных машин заметно участились. Пожалуй, самый резонансный случай: водитель, будучи пьяным, арендовал машину и сел за руль. На переходе на Алтуфьевском шоссе сбил людей и скрылся. Погиб трехлетний мальчик.
В другой аварии за рулем были подростки — не справились с управлением. В итоге занос, несколько переворотов, тяжелые травмы. Машину брали по чужому паспорту. Фактически это угон.
"Фотографии, данные мои остались у этих ребят. Я улетел, и до меня дошла весть, что ребята разбились на совсем другой машине, другой компании", — говорит Фарух Мамедов.
Оказалось, что ключи доступа можно купить в Интернете. Имеются аккаунты почти всех сервисов, цена — от одной до полутора тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести так называемый ключ доступа к каршеринговой машине, при этом, управляя ей, не нести никакой ответственности.
Все штрафы — к примеру, за превышение скорости или неправильную парковку — придут именно к тому, кто зарегистрировался на сайте компании-перевозчика. Понесет он ответственность и в случае поломки машины.
— Я фотографирую на всякий случай, чтобы потом проблем не было у меня.
Каршерингом Эльдар пользуется не меньше двух раз в неделю. Перед тем как сесть за руль, фотографирует все вмятины и царапины.
— Бывает, заходишь в машину — достаточно грязно здесь, бутылки валяются.
Кто-то забирает из арендованной машины коврики. У этой сняли колеса. Еще, жалуются москвичи, в салоне бывает накурено и просто грязно.
"Заплатил деньги и считаешь: раз я плачу деньги, вы, будьте любезны, сами и убирайте", — говорит автоэксперт Сергей Смирнов.
С неряхами, лихачами и прочими недобросовестными водителями борются, вводя черные списки клиентов.
"При совершении каких-либо противоправных действий, некорректных действий с нашими автомобилями клиент получает денежный штраф, — рассказывает директор по маркетингу каршеринговой компании Кирилл Курашев. — Клиент получает также списание этих рейтинговых геймифицированных баллов".
И рискует получить черную метку: это значит, за руль арендованного автомобиля такой водитель уже не сможет сесть никогда.
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