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ЧП в Удмуртии 19 минут назад
Пожар в Пугачеве: трава горит на площади 50 гектаров
Площадь пожара близ удмуртского поселка Пугачево достигла 50 гектаров. По предварительным данным МЧС, к пожару могло привести возгорание взрывателя на территории бывшей воинской части.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии, сотрудники МЧС ожидают самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 из Красноярска и Екатеринбурга.
В настоящее время группировка сил МЧС на месте увеличена до 80 человек и до 400 человек из состава Росгвардии, полиции и республиканских коммунальных служб.
Жители военного городка близ удмуртского поселка Пугачево после начавшихся взрывов выведены за периметр очага, для них организованы пункты временного размещения. Принято также решение об эвакуации 79 человек из расположенного неподалеку санатория. Люди эвакуированы в детский лагерь "Ласточка".
По информации МЧС, периодичность срабатывания боеприпасов стала реже. Однако, по словам очевидцев, близ Пугачева до сих пор слышны взрывы.
Местные власти призывают население сохранять спокойствие.
Днем 16 мая на территории бывшей военной части у поселка Пугачево началась детонация неразорвавшихся снарядов. По последним данным, пожарные остановили распространение огня на арсенале в Удмуртии. Район ЧС оцеплен. Пострадавших нет.
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