Хоккеисты Шипачев и Кагарлицкий продолжат карьеру в московском "Динамо"

В следующем сезоне хоккеисты Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий будут защищать цвета московского "Динамо". В прошедшем чемпионате КХЛ они выступали соответственно за санкт-петербургский СКА и череповецкую "Северсталь". Напомним, что Шипачев является олимпийским чемпионом Пхенчхана.

Кроме того, 31-летний экс-форвард армейцев с Невы дважды выигрывал Кубок Гагарина. Также на его счету победа на чемпионате мира в составе сборной России в 2014 году. В прошлом сезоне он уехал в НХЛ, однако вынужден был разорвать контракт с "Вегасом".

Дмитрий Кагарлицкий в минувшем чемпионате набрал за "Северсталь" 45 (17+28) очков в 55 встречах. По информации Чемпионат.com, с 28-летним нападающим "Динамо" подпишет соглашение на один сезон.