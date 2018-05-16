"Будущее зависит от тебя": определились победители футбольного турнира среди детей-сирот
Первый международный турнир по футболу среди детей-сирот и детей улиц "Будущее зависит от тебя" завершился в Москве. Он проходил на малой спортивной "Сапсан Арене" с 11 по 16 мая 2018 года. За Кубок Чемпиона сражались 24 команды из 21 страны мира от США до Филиппин. Победителями стали юношеская команда Узбекистана и женская команда Бразилии.
Бразильянкам противостояла очень сильная команда Танзании. Судьбу кубка решил один единственный гол, ставший победным. В ворота девчонок из Танзании мяч забила форвард Таиса Мело де Соуза. На турнире она уверенно возглавила снайперский список с 14 мячами.
"Вообще-то я забила 13 мячей, но судьям, конечно, виднее", — отметила счастливая Таиса.
Но самый напряженный и драматический финал получился между юношескими командами. Ребята из Пакистана и Узбекистана играли между собой в группе и завершили встречу вничью 0:0, в финальном матче — 1:1.
Исход встречи решила серия пенальти. Героем серии стал вратарь узбекской команды Сергей Исламов. Сначала он четко пробил в угол ворот своего пакистанского коллеги, затем взял пенальти от игрока соперников.
"Мы приехали сюда за победой, верили в победу и добились ее. Спасибо всем, кто болел и верил в нас. Мы счастливы!" – заявил он после встречи.
Тренер узбекской команды Джамшит Асадов на матче сорвал голос.
"Извините, эмоций не осталось, голос сорвал, — с трудом сказал он.– Скажу лишь одно: Поддержать команды в финале турнира приехал чемпион мира 2002 года, обладатель Кубка Либертадорес и чемпион Англии в составе лондонского "Арсенала" Жилберту Силва".
Бразилец выдержал все испытания: десятки автографов и интервью, сотни селфи и совместных с командами фотографий, почти часовую пресс-конференцию.
Многие участники турнира впервые приехали в Москву, раньше они никогда не покидали пределов родной страны. В российской столице его ждали прогулки по Кремлю и Красной площади, покатались на теплоходах Radisson Royal.
Прощальная вечеринка для национальных команд состоится 17 мая в Царском зале Измайловского Кремля.
Организаторами соревнований выступили компания "МегаФон", благотворительный фонд Street Child United при поддержке Save the Children, Российский футбольный союз, министерство спорта России, министерство иностранных дел и министерство образования и науки.
За 13 лет истории футбольного турнира в нем приняли участие более 5 иысяч команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Белоруссии. За право стать победителем соревнований с 2005 года сражались более 39 тысяч девчонок и мальчишек. Вместе с фондом "Измени одну жизнь" организаторы турнира создали более 2 100 видеоанкет об участниках турнира, 483 подростков уже обрели новую семью.
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