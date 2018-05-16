Пособие к ЧМ-2018: аргентинцам рассказали, как понравиться россиянкам

Перед Чемпионатом мира по футболу, который 14 июня стартует в России, аргентинская футбольная ассоциация (AFA) выпустила пособие с советами, как понравиться российским девушкам.

Как пишет газета La Jugada Financiera, руководство под названием "Русский язык и культура" получили чиновники, футболисты и журналисты, которые поедут на ЧМ-2018.

В нем собраны советы, среди которых, в частности, содержатся такие, как быть чистоплотными, хорошо одеваться и пользоваться приятным парфюмом, относиться к русской женщине как к сокровищу, чтобы она чувствовала себя особенной, и "не задавать глупых вопросов о сексе".

По мнению авторов брошюры, россиянки предпочитают мужчин, которые проявляют инициативу в отношениях. "Если у вас нет уверенности в себе, то нужно пообщаться с другими женщинами, чтобы не робеть при встрече с русской. Помните, в России много красивых женщин, но не каждая подойдет именно вам. Будьте избирательны", — советуют авторы пособия.

Всего в нем восемь разделов. По сообщению некоторых аргентинских журналистов, после того, как советы из руководства привлекли внимание общественности, власти собрали пособия и вернули, выдернув из них страницы с наиболее спорными советами, передает "Интерфакс".