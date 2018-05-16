Женская сборная России по волейболу обыграла команду Таиланда в Лиге наций

Волейболистки сборной России оказались сильнее соперниц из Таиланда во втором матче Лиги наций. Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась победой россиянок в четырех партиях со счетом 3:1 (25:23, 13:25, 25:18, 30:28).

Ранее команда Вадима Панкова взяла верх над аргентинской сборной. Таким образом, после двух туров российские волейболистки занимают третье место в турнирной таблице, набрав шесть очков. На первых двух местах расположились китаянки и голландки, также имеющие в активе по шесть баллов.

Напомним, что предварительные матчи Лиги наций завершатся 14 июня. Затем шесть лучших команд сыграют в финале, который пройдет с 27 июня по 1 июля в китайском Нанкине.