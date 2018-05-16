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16 мая 201820:35 Александр Евстигнеев

Провокация СБУ: Кириллу Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы

Совет Европы осудил задержания журналистов на Украине. Об этом сказано в официальном заявлении. Нашего коллегу — главу агентства РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского — перевезли в Херсон. Решения об аресте он дожидается в СИЗО. МИД России направил в Киев две ноты протеста. Против произвола в отношении СМИ выступили и сами украинские журналисты, а СБУ, тем временем, разослала 47 повесток с вызовом на допрос, и в новых списках — фамилии еще нескольких представителей прессы.

Нет ни фото, ни видео о том, как Кирилла Вышинского этапировали в Херсон. Украинские силовики до сих пор не показывают журналиста. В каком он сейчас состоянии — неизвестно даже его семье.

"Я очень переживаю за его состояние физическое, моральное, — говорит супруга Кирилла Вышинского Ирина Вышинская. — Что я могу, я буду, конечно, делать для него, как могу. И, конечно, хочется, чтобы была уже какая-то развязка, чтобы понимать наши дальнейшие действия".

Интервью Ирина Вышинская дает в том самом офисе, где задержали ее мужа. Говорит, побывала в российском посольстве в Киеве: дипломаты уже направили ноту протеста в МИД Украины. А вот на квартиру мужа ехать опасается. "Там может быть установлено наблюдение, — считает Ирина. — Мне, как женщине, одной не совсем комфортно ехать туда".

Опасения небеспочвенны. Украинский адвокат Кирилла Вышинского сегодня подтвердил: поступают угрозы. Неизвестные рекомендуют ему отказаться от защиты журналиста.

Украинские силовики уверены, что разоблачили целую сеть журналистов-шпионов, ведь во время обыска в офисе РИА Новости-Украина им удалось найти Георгиевские ленты, отпечатанную на принтере карту "Новороссия", российские награды. Особые эмоции вызвала медаль "За освобождение Крыма". В вину сотрудникам агентства ставят сам факт общения с московской редакцией.

"Предъявленные обвинения в измене вызывают исключительно удивление, шок, и ничем, кроме бреда, назвать это невозможно, — убежден заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. — Поскольку Кирилл занимался исключительно профессиональной журналистской деятельностью".

Обыски накануне проходили, как минимум, по пяти адресам, связанным с РИА Новости-Украина. Квартиру корреспондента Андрея Бородина исследовали вдоль и поперек девять часов. Обвинений пока не предъявили. "Я никак не могу понять, для чего были конфискованы личные вещи и личные деньги, которые я хранил в персональном сейфе", — отмечает он.

Даже часть украинских журналистов считают задержание Кирилла Вышинского провокацией Службы безопасности. Среди них — заместитель главного редактора интернет-издания Страна.Ua Светлана Крюкова. "Эти товарищи могут привести в редакцию и медведя на цепи, и матрешек, — рассуждает она. — И ряженых танцовщиц в русских платьях. Сфотографировать это и выложить на странице генерального прокурора и сказать: "Они тут русский мир нам пляшут". Поэтому я не верю ни одной фотографии, в том числе и с Георгиевскими ленточками".

В Москве уверены: все, что происходит вокруг РИА Новости-Украина, имеет политическую подоплеку, и украинские власти намеренно обостряют ситуацию. "Они настолько боятся правды, они настолько боятся того, что журналисты вскрывают всем и всему миру все, что происходит в Украине, то, как деградирует ситуация, что они все свои усилия направляют на то, чтобы нейтрализовать журналистов", — считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. "Каждый имеет право свободно выражать свое мнение, — констатировала его представитель Светлана Петренко. — Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ".

По статье "Госизмена", в которой подозревают Кирилла Вышинского, предусмотрено заключение на срок до 15 лет. При этом, по украинскому законодательству, на время следствия освобождать подозреваемого под залог запрещено.

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