Тема:
Российские СМИ на Украине 37 минут назад
Провокация СБУ: Кириллу Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы
Совет Европы осудил задержания журналистов на Украине. Об этом сказано в официальном заявлении. Нашего коллегу — главу агентства РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского — перевезли в Херсон. Решения об аресте он дожидается в СИЗО. МИД России направил в Киев две ноты протеста. Против произвола в отношении СМИ выступили и сами украинские журналисты, а СБУ, тем временем, разослала 47 повесток с вызовом на допрос, и в новых списках — фамилии еще нескольких представителей прессы.
Нет ни фото, ни видео о том, как Кирилла Вышинского этапировали в Херсон. Украинские силовики до сих пор не показывают журналиста. В каком он сейчас состоянии — неизвестно даже его семье.
"Я очень переживаю за его состояние физическое, моральное, — говорит супруга Кирилла Вышинского Ирина Вышинская. — Что я могу, я буду, конечно, делать для него, как могу. И, конечно, хочется, чтобы была уже какая-то развязка, чтобы понимать наши дальнейшие действия".
Интервью Ирина Вышинская дает в том самом офисе, где задержали ее мужа. Говорит, побывала в российском посольстве в Киеве: дипломаты уже направили ноту протеста в МИД Украины. А вот на квартиру мужа ехать опасается. "Там может быть установлено наблюдение, — считает Ирина. — Мне, как женщине, одной не совсем комфортно ехать туда".
Опасения небеспочвенны. Украинский адвокат Кирилла Вышинского сегодня подтвердил: поступают угрозы. Неизвестные рекомендуют ему отказаться от защиты журналиста.
Украинские силовики уверены, что разоблачили целую сеть журналистов-шпионов, ведь во время обыска в офисе РИА Новости-Украина им удалось найти Георгиевские ленты, отпечатанную на принтере карту "Новороссия", российские награды. Особые эмоции вызвала медаль "За освобождение Крыма". В вину сотрудникам агентства ставят сам факт общения с московской редакцией.
"Предъявленные обвинения в измене вызывают исключительно удивление, шок, и ничем, кроме бреда, назвать это невозможно, — убежден заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. — Поскольку Кирилл занимался исключительно профессиональной журналистской деятельностью".
Обыски накануне проходили, как минимум, по пяти адресам, связанным с РИА Новости-Украина. Квартиру корреспондента Андрея Бородина исследовали вдоль и поперек девять часов. Обвинений пока не предъявили. "Я никак не могу понять, для чего были конфискованы личные вещи и личные деньги, которые я хранил в персональном сейфе", — отмечает он.
Даже часть украинских журналистов считают задержание Кирилла Вышинского провокацией Службы безопасности. Среди них — заместитель главного редактора интернет-издания Страна.Ua Светлана Крюкова. "Эти товарищи могут привести в редакцию и медведя на цепи, и матрешек, — рассуждает она. — И ряженых танцовщиц в русских платьях. Сфотографировать это и выложить на странице генерального прокурора и сказать: "Они тут русский мир нам пляшут". Поэтому я не верю ни одной фотографии, в том числе и с Георгиевскими ленточками".
В Москве уверены: все, что происходит вокруг РИА Новости-Украина, имеет политическую подоплеку, и украинские власти намеренно обостряют ситуацию. "Они настолько боятся правды, они настолько боятся того, что журналисты вскрывают всем и всему миру все, что происходит в Украине, то, как деградирует ситуация, что они все свои усилия направляют на то, чтобы нейтрализовать журналистов", — считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. "Каждый имеет право свободно выражать свое мнение, — констатировала его представитель Светлана Петренко. — Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ".
По статье "Госизмена", в которой подозревают Кирилла Вышинского, предусмотрено заключение на срок до 15 лет. При этом, по украинскому законодательству, на время следствия освобождать подозреваемого под залог запрещено.
Ранее по теме
-
Европа возмущена задержанием Вышинского на Украине3 часа назад
-
СКР возбудил дело о незаконном привлечении Вышинского к уголовной ответственности на Украине4 часа назад
-
Журналисты на Украине становятся заложниками для торга6 часов назад
-
Вышинского собираются арестовать на два месяца6 часов назад
-
Киев хочет обменять задержанного журналиста на шпиона7 часов назад
-
Кремль: украинские журналисты могут работать спокойно, но ответные меры будут7 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Машины поехали по Крымскому мосту
- Дежавю в Пугачеве: взрывы, эвакуация, движение остановлено
- В центре Москвы найден застреленным высокопоставленный единоросс
- Чем новый кабмин будет отличаться от версии 2012 года
- Роскачество: треть коньяка в России - подделка
Самое читаемое
-
Отец выпрыгнул из самолета за несколько минут до крушения, оставив внутри сына
- Открытие Крымского моста: весь Госдеп смотрел, как Путин едет на грузовике
- Извержение вулкана на Гавайях приобретает катастрофические масштабы
- 10-месячный малыш погиб из-за селфи матери. Видео
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Путин открыл Крымский мост за рулем КамАЗа
- АвтоВАЗ назвал цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross
- Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение
- Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени
Экономика
-
Почему надежды на рост экономики не оправдываются?
- Блокчейн будет принадлежать России
- РФ введет уголовное наказание за исполнение санкций
- Либерализация валютного контроля: каковы выгоды?
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Крымский мост открыт: подробности
- Украина мстит российским журналистам
- Антисанкции лекарств не коснутся
Москва 24
-
Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- СК разберется, почему подростка-инвалида не пустили в самолет
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Бактерии вместо мяса: эсперты проверили пельмени известных производителей
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- "Айтеко" объявляет о всеобщей "мобилизации" волонтеров
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
В безвоздушном пространстве: что случилось на борту самолета во Внукове
- Опасности каршеринга: почему модный вид транспорта попадает в полицейские сводки
- Речка Лихоборка на севере Москвы заполнилась жидким бетоном
- В Мытищах пресекли сбыт большой партии тяжелого наркотика
- Граффити по правилам: как работает антивандальное покрытие
- Дышащие формы: в Новой Третьяковке - выставка Вадима Космачева
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Молекула-универсал защитит человека от всех видов простуды
- Как возникает распространённая причина женского бесплодия
- Биологи впервые "пересадили воспоминания" с помощью РНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо