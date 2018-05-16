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Ситуация вокруг КНДР 42 минуты назад
Пхеньян болезненно отреагировал на учения Южной Кореи и США
"Министерство обороны США, похоже, вступило в открытую конфронтацию с Белым домом и Госдепом" — так американские СМИ отреагировали на старт самых масштабных за всю историю Штатов и Южной Кореи военно-воздушных учений. Пхеньян сразу расценил их как провокацию, и северокорейские телеканалы тут же сообщили что встреча лидеров США и КНДР — отменяется. В Вашингтоне, на фоне молчания Трампа в Twitter, отвечать пришлось пресс-секретарю президента — Сара Сандерс попыталась убедить прессу в том, что историческое рукопожатие в Сингапуре всё же состоится.
Гром среди ясного неба: учения США и Южной Кореи под названием "Сильнейший гром" сгустили тучи на Корейском полуострове. Новые истребители-невидимки, предназначенные для ударов по ракетным и ядерным целям, не укрылись от КНДР — Пхеньян уже оскорбленно отказался разговаривать с Сеулом, под угрозой срыва встреча с Трампом.
"Власти США должны подумать дважды о судьбе, стоящего на повестке дня, запланированного саммита КНДР-США в связи с провокационными действиями в отношении Северной Кореи проведенными совместно с властями Южной Кореи", — сообщило северокорейское телевидение.
"Высокопоставленные чиновники Белого дома и Госдепартамента США, в том числе помощник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон, утверждают вариант "прежде отказ от ядерного оружия, после компенсация". Это обнаружение весьма гнусного замысла — принудить нашу достойную республику к горькой судьбе Ливии и Ирака", — негодуют в Пхеньяне.
В Госдепе проблемы предсказуемо не видят: там заявили, что никакой официальной информации от Пхеньяна не получали. Закрывая глаза на новое обострение отношений Севера и Юга, Вашингтон как ни в чем не бывало готовит встречу в Сингапуре.
"Эти учения законны, они давно запланированы. И мы не слышали ничего такого, что бы свидетельствовало о том, что мы не будем продолжать учения или не будем планировать встречу между президентом Трампом и Ким Чен Ыном", — заявила Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США.
То же самое госсекретарь Майк Помпео повторил по телефону главе южнокорейского МИДа.
Сеул пообещал Вашингтону как можно скорее вернуть Пхеньян за стол переговоров.
"Прискорбно, что Север в одностороннем порядке откладывает межкорейские переговоры на высоком уровне, ссылаясь на ежегодные совместные учения Южной Кореи и США, поскольку это противоречит духу декларации, согласованной лидерами", — посетовал Пэк Дэ Хен, официальный представитель министерства объединения Южной Кореи.
Но о том, чтобы перестать трясти оружием под носом у КНДР — и речи не идет. Мирными считает эти боевые маневры и Япония и каким-то образом предлагает продолжать и учения, и диалог.
"Для поддержания мира и безопасности в регионе важно неуклонное проведение совместных учений. Мы будем продолжать свои усилия по подготовке к саммиту США и Северной Кореи", — заявил Ясутоши Нисимура, заместитель секретаря кабинета министров Японии.
Условия декларации, где прописано решение Корейской проблемы исключительно путем диалога, Пхеньян до сих пор усердно выполнял: Ким Чен Ын пообещал закрыть крупнейший испытательный полигон ядерного оружия — и на снимках со спутника видно, что процесс начался.
Всего десять дней назад Север и Юг стали жить по единому времени — причем часы перевели в КНДР- на полчаса вперед. Но очевидно, что Северная Корея спешить не намерена, и уж тем более догонять в одиночку. Теперь главное, чтобы все не повернулось вспять — и время и усилия для достижения хрупкого перемирия не оказались потрачены впустую.
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