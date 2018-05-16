Пожарные поезда, вертолет и самолет-амфибия: нейтрализовать ситуацию в Пугачеве пока не удается

Спасатели в Удмуртии эвакуируют две тысячи жителей села Пугачево, неподалеку от которого на площади в 50 гектаров полыхает территория бывшего военного полигона. Уже несколько часов здесь взрываются неутилизированные снаряды. По данным МЧС, осколки боеприпасов не вылетают за периметр. На месте происшествия работают 43 единицы техники, в том числе два поезда МЧС, самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8.

Взрывы на бывшем военном арсенале не прекращаются до самого вечера. С воздуха пожар тушат авиацией. В Пугачеве работают два пожарных поезда и десятки расчетов МЧС, но локализовать огонь не удается.

Более тысячи человек эвакуированы из военного городка, который находится в непосредственной близости от эпицентра взрывов. Из санатория для школьников в Ижевске эвакуированы 79 детей. На случай обострения ситуации в Пугачеве дежурят более ста автобусов.

Самолет-амфибия Бе-200, а также вертолеты Ми-8 уже работает в небе над Пугачевым. После авиации МЧС начнет активную наземную фазу. Первые взрывы боеприпасов для крупнокалиберной артиллерии на территории арсенала прогремели в два часа дня. После возгорания сухой травы, огонь перешел на территорию бывшего воинской части, расформированной после крупного пожара на арсенале в 2011 году. Часть боеприпасов до сих пор продолжали утилизировать.

"Утилизация проходила, — подтверждает председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов. — Значительное количество оставалось на территории охраняемой, к сожалению, возгорание привело к последствиям".

Эвакуированные из военного городка жители пока не торопятся заселяться в подготовленные пункты временного размещения. Более тысячи человек ночевать будут у знакомых и родственников. Группировку сил МЧС в районе бывшего военного арсенала решено значительно расширить.