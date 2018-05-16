У дочери Курта Кобейна отсудили знаменитую гитару отца

25-летняя Фрэнсис Бин Кобейн, дочь покойного основателя Nirvana, не смогла отсудить у бывшего мужа Исайи Сильвы знаменитую гитару отца, на которой тот играл во время концерта MTV Unplugged в 1993 году. Сильва утверждал, что инструмент достался ему от девушки в подарок, сообщает NME.

Пара поженилась в июне 2014 года, а на развод подала в марте 2016-го. Главным предметом спора между молодыми людьми стала знаменитая гитара Курта Кобейна.

К удивлению дочери музыканта и поклонников Nirvana, суд в этом конфликте встал на сторону Исайи Сильвы

В этом году исполнилось 24 года со дня смерти Курта Кобейна.