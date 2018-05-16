Названы лучшие музеи Европы 2018 года

Представители Совета Европы признали лучшим музеем года в ЕС Лондонский музей дизайна. Остальные позиции в престижном ежегодном рейтинге разделили между собой культурные пространства из Финляндии, Хорватии, Эстонии и других стран, сообщает Guardian.

Звание главного музея года лондонскому музею присудили за то, что его сотрудники смогли "обновить общественные ценности и организовать множество новых выставок, не потеряв собственной идентичности".

В качестве приза команда музея получила скульптуру, созданная Генри Муром. В 2019 году она достанется новым победителям.

Остальные места в музейном рейтинге Совета Европы распределились следующим образом:

Музей военного детства в Сараево;

Музей кораблестроения в Бетине (Хорватия);

Эстонский национальный музей в Тарту (Эстония);

Центр наскального искусства в Дордони (Франция);

Городской музей Хельсинки;

Музей Райниса и Аспазии в Риге;

Музей собора во Флоренции (Италия);

Университетский музей Наварры в Памплоне (Франция);

Египетский музей в Турине (Италия).

Ежегодная музейная премия выдается Советом Европы с 1977 года с Страсбурге.