Федор Емельяненко поддержал кандидатуру Александра Попова на выборах главы ОКР

Самый знаменитый отечественный боец смешанных единоборств и президент Союза ММА России Федор Емельяненко выразил поддержку Александру Попова, который ранее выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Олимпийского комитета России.

"Сегодня я узнал, что мой хороший друг, Александр Попов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета России, — написал Федор Емельяненко на своей официальной странице в Instagram. — Александра я знаю очень давно, он достойный человек и заслуженный спортсмен. Именно такие люди должны возглавлять олимпийское движение в нашей стране. Желаю Александру победы и полностью поддерживаю его кандидатуру!"