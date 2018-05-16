На Казанском направлении электричка насмерть сбила ребенка

В Москве под колеса электрички попал подросток. По предварительной информации, подросток, на вид которому около 13 лет, шел вдоль железнодорожных путей близко от движущегося поезда и скончался на месте от полученных травм.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, ЧП случилось на перегоне Сортировочная — Электрозаводская Казанского направления железной дороги электричкой сообщением "47 км".

Транспортная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.