Туск о Трампе: с такими друзьями врагов не нужно

В ЕС отмечают новое явление в мировой политике — капризную напористость американской администрации.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность известил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Выступая в Софии перед проведениям в болгарской столице саммита Евросоюза, он заявил, что к традиционным политическим проблемам, среди которых, по мнению Туска — укрепление Китая и агрессивная позиция России, добавилась третья.

"Мы наблюдаем теперь новые феномен: капризную напористость американской администрации. Глядя на последние решения президента Трампа, кто-то даже мог подумать: при таких друзьях нужны ли враги?" — задался риторическим вопросом глава Евросовета.

Туск иронически поблагодарил американского президента за то, что благодаря ему Европа избавилась от всяческих иллюзий.

"Он заставил нас понять, что если нужна помощь, вы должны ее оказать себе собственными руками", — добавил председатель Европейского совета, подчеркнув, что, несмотря на важность сохранения НАТО, страны ЕС должны быть готовы действовать самостоятельно, главное, чтобы было больше политического единства и решимости.

Например, в единой позиции по иранской ядерной программе после того, как США заявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Туск сообщил, что на саммите европейские руководители обсудят варианты того, как защитить европейские компании от негативных последствий решения Вашингтона.