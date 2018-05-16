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Отравление Скрипаля 1 час назад
Отравляющее вещество "Новичок" появилось в Германии еще в начале 90-х
Федеральная разведывательная служба ФРГ получила образец нервно-паралитического вещества "Новичок" в начале 1990-х годов.
Как передает "Интерфакс", об этом пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на совместное расследование с газетой Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпаниями Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk.
По данным СМИ, пробу вещества смог доставить перебежчик, работавший на германскую разведку, а источником информации служили российские ученые.
В дальнейшем проба "Новичка" была доставлена в одну из лабораторий Швеции, и разведывательная служба ФРГ получила формулу вещества, а также передала ее своим союзникам по НАТО.
Die Zeit сообщает, что в связи с хорошими взаимоотношениями с президентом России Борисом Ельциным правительство Германии приняло решение не объявлять публично о существовании "Новичка".
Где теперь находится проба в настоящий момент, неизвестно. В правительстве ФРГ оставили без комментариев результаты журналистского расследования.
4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были обнаружены в тяжелом состоянии экс-сотрудник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
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