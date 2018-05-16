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16 мая 201823:37

Мадридский "Атлетико" выиграл Лигу Европы

EPA

Мадридский клуб "Атлетико" стал победителем футбольной Лиги Европы. В финале испанская команда разгромила французский "Марсель" со счетом 3:0.

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