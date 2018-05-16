Симоньян прокомментировала призыв американских СМИ "разбомбить Крымский мост"

Главный редактор телеканала Russia Today и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала публикацию в популярном американском издании Washington Examiner, автор которой призвал Украину разбомбить Крымский мост.

"Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту. Автор даже подробную инструкцию дает, как лучше нанести удар. А если не получится разрушить весь мот, то хотя бы временно парализовать движение. У меня все", — написала Симоньян в Telegram.

Редактора поразил не только факт призыва к подобным действиям, но и скрупулезность Тома Рогана, рассчитавшего параметры для лучшего нанесения удара с воздуха.

Ранее сенатор Игорь Морозов также прокомментировал провокационную публикацию американского еженедельника, передает РИА Новости. Представитель Совета Федерации подчеркнул, что данная статья прямо призывает к совершению террористического акта, что на международном уровне запрещено резолюцией Совета Безопасности ООН.