ДНР: Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявил журналистам, что украинские силовики выпустили по району Донецкой фильтровальной станции 40 ракет РСЗО "Град".

Как уточняется, силовики открыли огонь по направлению Ясиноватая с 20:00 по московскому времени. Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции, было выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра.

В представительстве ДНР в СЦКК подчеркнули, что, несмотря на переговоры в Минске, которые касаются обострения ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции, официальный Киев по-прежнему продолжает игнорировать попытки международного сообщества разрешить вопрос дипломатическим путем.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последней информации ООН, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной групп, принявшей с сентября 2014 года уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии перестрелки между сторонами конфликта продолжаются, напоминает РИА Новости.