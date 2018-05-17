У тихоокеанского побережья Мексики задержан катер с крупной партией кокаина
ВСУ Мексики задержали у тихоокеанского побережья страны катер, перевозивший крупную партию кокаина. На борту судна были обнаружены 32 упаковки, которые содержали в общей сложности около 1,3 тонны кокаина. Такие данные сообщает новостной портал Quadratin.
Катер перехватили в 145 километрах от порта Ласаро-Карденас (штат Мичоакан), передает ТАСС. Членов экипажа судна (шестерых мексиканцев и двоих эквадорцев) задержали. Ожидается возбуждение уголовных дел в отношении них.
По информации министерства обороны Мексики, за период с января по апрель текущего года военные изъяли более 76 тонн наркотиков и задержали порядка 2,85 тысячи членов организованных преступных группировок. Властями страны были уничтожены 30 подпольных лабораторий по производству наркотиков и 12 взлетно-посадочных полос, которые использовались контрабандистами.
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