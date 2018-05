Мелания Трамп: чувствую себя прекрасно и жду возвращения домой

Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что после перенесенной операции на почках чувствует себя прекрасно и с нетерпением ждет возвращения домой.

Супруга американского президента на своей странице в Twitter поблагодарила всех за молитвы и добрые пожелания, а также выразила искреннюю признательность Национальному военно-медицинскому центру имени Уолтера Рида.

A sincere thank you to Walter Reed Medical Unit @WRBethesda & to all who have send good wishes & prayers! I am feeling great & look forward to getting back home @WhiteHouse soon.