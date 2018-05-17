Понтус Вернблум может продолжить карьеру в Испании или Италии

Шведский полузащитник Понтус Вернблум, который покинул московский футбольный клуб ЦСКА по окончании сезона, может продолжить карьеру в одной из команд Испании, Италии или Греции. Вместе с армейцами швед трижды становился чемпионом России.

Кроме того, в услугах Вернблума заинтересованы клубы из стран Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты), отмечает Чемпионат.com. При этом сообщается, что возвращение 31-летнего шведа в "Гётеборг", в котором он начинал карьеру, маловероятно.