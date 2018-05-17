Бывшего президента Сальвадора подозревают в хищении $300 млн

В Сальвадоре суд постановил начать разбирательство в отношении экс-президента страны Элиаса Антонио Саки. Такая информация появилась в заявлении Генеральной прокуратуры, обнародованном 16 мая.

Как отмечается в документе, участвовавшие в предварительном слушании прокуроры выразили согласие с резолюцией суда, которая содержит более 1,6 тысячи страниц, подкрепленных доказательствами. По информации Генпрокуратуры, Сака, возглавлявший Сальвадор в период с 2004 по 2009 год, а также шестеро членов его правительства причастны к хищению около 300 миллионов долларов США. Всем им предъявят обвинения в хищении и отмывании денег, передает ТАСС.

В числе оказавшихся на скамье подсудимых – два экс-министра: Сесар Фунес и Хулио Ранк, возглавлявшие министерства по делам молодежи и связи соответственно.