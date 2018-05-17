Тренер "Атлетико" Симеоне: в Лиге Европы нам пришлось переродиться

Главный тренер испанского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в Лиге Европы. В финале турнире мадридская команда разгромила французский "Марсель" со счетом 3:0.

"Нынешний сезон выдался сложным, — сказал аргентинский специалист, которого цитирует ТАСС. — В этом турнире нам пришлось переродиться, в полуфинальной серии с английским "Арсеналом" мы показали, на что способны. После завоевания трофея всегда становится немного грустно. Ведь после достижения цели нужно начинать все заново, а это очень сложно".