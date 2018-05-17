Специальный прокурор Мюллер признал, что не может предъявить обвинение Трампу

Специальный прокурор США Роберт Мюллер признался, что не может предъявить обвинительное заключение президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом заявил адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Команда Мюллера не может вынести обвинительное заключение. "Они это признали в разговоре с нами после некоторых споров", — отметил Джулиани в интервью CNN.

Как предполагают журналисты, Мюллер не может обвинять Трампа в соответствии с правилами министерства юстиции, запрещающими выдвигать обвинения против действующего президента, а вовсе не потому, что у Мюллера нет оснований для обвинения. Теоретически спецпрокурор может не выдвигать обвинений против президента США, а передать доклад с обвинениями в палату представителей. Это уже сделал около 20 лет назад другой спецпрокурор Кеннет Старр, обвинявший президента Билла Клинтона в лжесвидетельстве. Палата представителей вынесла Клинтону импичмент, но сенат его оправдал, напоминает РИА Новости.

До настоящего времени Роберт Мюллер никак не давал понять, что у него были основания предполагать нарушение Дональдом Трампом закона.

Независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, а также конгресс США проводят расследование вменяемого России вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Российской Федерацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения во вмешательстве в американские выборы "абсолютно голословными".