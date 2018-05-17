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17 мая 201803:50

Тренер "Марселя" Гарсия: в матчах с "Атлетико" нельзя уступать в счете

EPA

Главный тренер французского клуба "Марсель" Руди Гарсия прокомментировал игру команду в финальном матче Лиги Европы. Французы в Лионе уступили мадридскому "Атлетико" со счетом 0:3.

"В первом тайме мы, к сожалению, не реализовали свои моменты, — сказал французский специалист, которого цитирует ТАСС. — Мы могли забить первыми, но затем допустили грубую ошибку, которая стоила нам пропущенного мяча. С такой командой, как "Атлетико", вы не можете позволить себе уступать в счете, поскольку отыграться очень сложно".

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