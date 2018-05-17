ВВС Израиля нанесли авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа

В четверг, 17 мая, ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на обстрел позиций еврейского государства.

Как написала пресс-служба армии в Twitter, израильские истребители поразили террористические цели ХАМАС, расположенные в северной части сектора Газа. Четыре из них относятся к военному комплексу террористов, еще три связаны с производством оружия, передает ТАСС. Атака была произведена в ответ на обстрел из пулеметов города Сдерот и стрельбу против сил Израиля в течение дня.

14 мая в секторе Газа вспыхнули столкновения между палестинским населением и военными израильской армии. Поводом для протестов стал официальный перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, состоявшийся в тот же день. По последней информации, в результате столкновений погибли более 60 палестинцев, порядка 2,8 тысячи человек получили ранения.