Канада осудила открытие Крымского моста, назвав его нарушением суверенитета Украины

Канада осудила открытие Крымского моста, считая это нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявила глава канадского министерства иностранных дел Христя Фриланд.

В заявлении главы МИД говорится, что мост, связывающий Российскую Федерацию с незаконно аннексированным Крымом, — еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России.

15 мая президент РФ Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста, напоминает ТАСС. Строительство железнодорожной части транспортного перехода все еще продолжается. Открытие запланировано на 2019 год. Крымский мост соединил Таманский полуостров (Краснодарский край) с Керченским полуостровом (Крым). 16 мая текущего года по мосту было пущено автомобильное движение.