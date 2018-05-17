Посольство РФ назвало статью с призывом взорвать Крымский мост провокационной

Посольство РФ в США прокомментировало статью в издании Washington Examiner, автор которой призывает власти Украины разбомбить только что открывшийся Крымский мост, назвав ее провокационной.

Как говорится в комментарии дипломатической миссии, 15 мая газета Washington Examiner опубликовала провокационную статью Тома Рогана с призывом взорвать Крымский мост. "Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей. По мнению дипмиссии, данный материал можно рассматривать как отражение истинных намерений определенной части "вашингтонского истеблишмента", который продолжает разжигать ненависть и вражду между Россией и Украиной.

15 мая президент РФ Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста, напоминает ТАСС. Открытие железнодорожной части транспортного перехода планируется в 2019 году. 16 мая по мосту было пущено автомобильное движение. Крымский мост соединил Таманский полуостров и Керченский полуостров.