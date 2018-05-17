Гендиректор WADA про ситуацию с РУСАДА: никаких изменений нет

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не изменился по итогам заседания исполнительного комитета. РУСАДА по-прежнему не соответствует международному кодексу.

"Нет никаких изменений", — сказал Ниггли, которого цитирует ТАСС. При этом он отметил, что WADA получило "письмо от России", но не уточнил его содержание. По его словам, письмо было перенаправлено в комитет организации по соответствию.