В Южной Корее три человека пострадали из-за утечки хлора на химзаводе

17 мая в городе Ульсан на юго-востоке Южной Кореи три человека пострадали в результате утечки хлора на химическом заводе. О происшествии сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Как уточняется, инцидент произошел на предприятии, которое принадлежит компании Hanwha. По информации полиции, отравление хлором получили по меньшей мере три сотрудника завода, передает ТАСС. Двое из них были госпитализированы. Не исключается, что число пострадавших может увеличиться.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося, сообщает РИА Новости.