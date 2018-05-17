Трамп поручил госсекретарю США подготовить новый план антироссийских санкций

Госсекретарь США Майкл Помпео по поручению президента Дональда Трампа подготовит план введения дополнительных санкций против Российской Федерации из-за предполагаемых нарушений положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Такую информацию распространила пресс-служба Белого дома.

Как уточняется, данная мера прописана в законе о военном бюджете Соединенных Штатов Америки и требует от президента представить доклад о введении санкций против должностных лиц РФ. Впервые США обвинили Россию в нарушении РСМД еще в июле 2014 года, напоминает газета "Известия".

Также в Вашингтоне посчитали нарушением создание новых стратегических ракет РФ, о которых президент России Владимир Путин рассказал в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию в начале марта текущего года.

В феврале глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США необходимо обзавестись ядерным оружием малого класса мощности, чтобы реализовать политику ядерного сдерживания. По его мнению, это также поможет удержать Российскую Федерацию от "нарушения договора РСМД". Также конгресс США принял поправки, которые позволят Дональду Трампу выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

2 марта посол РФ в США Анатолий Антонов отверг обвинения Государственного департамента Соединенных Штатов в нарушении Россией РСДМ, заключенного между США и СССР в 1987 году. Как подчеркнул Антонов, Госдепартамент плохо владеет ситуацией в вопросах российско-американских соглашений, которые касаются проблем разоружения и контроля над вооружениями. Также дипломат отметил, что у Москвы есть серьезная озабоченность относительно выполнения условия договора Вашингтоном.