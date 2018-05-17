ДТП в Китае: семь человек погибли, шесть ранены

В Китае на территории провинции Цзилинь (северо-восток страны) семь человек погибли и еще шесть получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения автобуса и автомобиля. О происшествии сообщает информационный портал Sina.

На место ДТП уже прибыли правоохранители. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время выясняются причины случившегося. Ведется следствие, передает ТАСС.