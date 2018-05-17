Кубок Стэнли. "Вегас" повел в серии финала Запада с "Виннипегом"

"Вегас Голден Найтс" на домашнем льду одержал победу над клубом "Виннипег Джетс" в третьем матче полуфинальной серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Жонатан Маршессо (1-я и 60-я минуты), Джеймс Нил (26-я) и Алекс Так (29-я). У проигравших дубль на счету Марка Шайфли (26-я и 41-я). "Вегас" вышел вперед в финальной серии Западной конференции до четырех побед со счетом 2:1.