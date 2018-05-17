Полиция Таиланда задержала 37 иностранцев, в том числе россиянина

В Таиланде правоохранители задержали 37 иностранцев, в том числе одного россиянина, которые находились на территории страны незаконно. Рейд провела полиция королевства. Такие данные сообщает управление туристической полиции страны.

Как уточнил в ходе брифинга заместитель начальника туристической полиции Сарачет Хакпал, среди 37 иностранцев шестерых задержали за превышение разрешенных сроков пребывания в стране. Это граждане России, Швейцарии, Вьетнама, Индии, Сенегала и Республики Кот-д’Ивуар. Согласно законодательству Таиланда, подобные нарушения караются штрафом и депортацией, напоминает ТАСС.

Правоохранители отметили, что рейд, который направлен на выявление незаконно находящихся в стране иностранцев, стал одиннадцатым за последние несколько недель.

Представители посольства России в Таиланде не смогли подтвердить информацию о задержании гражданина РФ. Обычно при проведении массовых рейдов местные власти не предоставляют дипломатам информацию о нарушителях миграционного законодательства.