Додон надеется закрыть офис НАТО в Кишеневе уже в конце 2018 года

Офис НАТО в Кишиневе могут закрыть уже в конце года, после парламентских выборов. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, передает "Россия 24".

Он напомнил, что всегда был против представительства альянса в стране. И подчеркнул: западный военный альянс хочет использовать Молдавию "как пушечное мясо" в своих геополитических противостояниях. Хотя, как показывают опросы, большинство жителей страны против сближения с НАТО.

За выступает правящая проевропейская коалиция, которая и открыла бюро по связям с альянсом в Кишиневе в конце 2017 года. После парламентских выборов этого года, считает Додон, расклад сил существенно изменится. Фаворитом предстоящего голосования называют Партию социалистов, которая выступает за вступление страны в Евразийский экономический союз.