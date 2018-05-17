На юге Узбекистана пять человек погибли в результате схода селя в Кашкадарьинской области. Такие данные сообщили представители пресс-службы МЧС республики.

Как уточняется, инцидент произошел в среду, 16 мая, в населенном пункте Мирзатук Чиракчинского района.

В настоящее время МЧС проводит спасательно-восстановительные мероприятия, передает агентство "Интерфакс".

Угроза селевых паводков в ряде регионов страны возросла в результате проливных дождей и резкого потепления.