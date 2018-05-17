Антуан Гризманн: ради трофея я оставил свой дом

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, оформивший дубль в финале Лиги Европы против "Марселя", заявил, что мечтал выиграть трофей под руководством главного тренера Диего Симеоне. Также он сообщил, что именно аргентинец сделал из него одного из лучших футболистов мира.

"Я мечтал выиграть трофей с Симеоне, говорил себе, что пришло мое время. Он многому меня научил, сделал из меня одного из лучших футболистов мира. Надеюсь, что смогу продолжать играть на том же уровне", — цитирует Гризманна РИА Новости.

Кроме того, французский футболист отметил, что он много трудился, чтобы добиться подобного результата. "Ради этого я оставил свой дом, когда мне было 14. Моя семья приехала сюда, чтобы поддержать меня", — добавил Гризманн.

Напомним, что в финале Лиги Европы мадридский "Атлетико" разгромил "Марсель" со счетом 3:0. Антуан Гризманн был признан лучшим футболистом матча.