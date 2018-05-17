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17 мая 201809:01

В центре Москвы нашли древнюю церковную утварь, изразец и средневековое оружие

Официальный сайт мэра Москвы

В центре Москвы во время работ по благоустройству археологи обнаружили древнюю церковную утварь, изразец и средневековое оружие, передает ТАСС. По информации столичной мэрии, возраст находок — 400 лет и более.

"В районе Маросейки археологи нашли фрагмент печного изразца с батальной сценой XVII века, медный крест-мощевик XVI века, деталь светильника в виде херувима и совню — форму заточенной рогатины, которая упоминалась еще в новгородских летописях XIII века. Артефакты будут переданы городским музеям", — сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Фрагмент изразца нашли в Петроверигском переулке — на месте, где когда-то располагалась церковь Положения Честных Вериг Святого Апостола Петра. Храм был разобран в 1844 году. На изразце изображен сюжет популярного в то время произведения о военных подвигах Александра Македонского — "Александрия". Археологи нашли также совню — колюще-режущее оружие, напоминающее рогатину, известное еще с XIII века.

Медный крест обнаружен в Малом Златоустинском переулке, около дома 3. На нем изображены архангел Михаил и святитель Николай Чудотворец, на концах креста видны поясные изображения святых. Также археологи нашли деталь светильника из медного сплава в форме херувима, который, вероятно, был частью убранства храма Николы в Столпах.

Подобные находки в столице — не редкость. В начале мая во время работ по благоустройству в Лучниковом переулке археологи обнаружили створку небольшой иконы-мощевика, созданной в XV-XVI веке, а также части ограды бывшего Златоустовского монастыря, построенного в XV веке, при проведении работ в Большом Златоустинском переулке.

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