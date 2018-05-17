В день рождения Пушкина назовут лучших молодых писателей и поэтов
Премия "Лицей", носящая имя Александра Сергеевича, присуждается авторам лучших образцов прозы и поэзии. Со строгим ограничением по возрасту – до 35 лет. Вручаться будет второй раз, но уже набраны обороты: с 2000 соискателей в 2017 году до 3069 в нынешнем.
Средний возраст конкурсантов – 28 лет. Место жительства – Земля ("не представлена только Антарктида"): и Севастополь, и Уфа, и Кубинка, и Сан-Диего. Эксперты, среди которых писатель Михаил Бутов, представители "толстых" литературных журналов и поэт Дмитрий Данилов, вдохновлены прочитанным. Члены жюри — издатель лучших современных писателей Елена Шубина, лауреат "Большой книг" Лев Данилкин — ждут от прочитанного бескровной революции и смены литературных поколений: "Может, обнаружится среди рукописей "Герой нашего времени" или "Норма"?".
Объявлен короткий список премии "Лицей".
Проза:
Игорь Белодед (Москва), "Подрывной"
Андрей Верин (Санкт-Петербург), "Химио-терра"
Анаит Григорян (Санкт-Петербург), "Поселок на реке Оредеж"
Сергей Кубрин (Пенза), "Между синим и зеленым"
Константин Куприянов (Сан-Диего), "Желание исчезнуть"
Линь Наоли (Санкт-Петербург), "Праздник тайфуна: Шанхайская проза"
Сергей Носачев (Кубинка), сборник рассказов
Серафима Орлова (Омск), "Голова-жестянка"
Игорь Савельев (Уфа), "Ложь Гамлета"
Булат Ханов (Казань), "Дистимия"
Поэзия:
Антон Азаренков (Смоленск), сборник стихотворений
Денис Безносов (Москва), сборник стихотворений "Существо"
Елена Жамбалова (Улан-Удэ), сборник стихотворений "Мороженое для внутреннего ребенка"
Константин Комаров (Екатеринбург), сборник стихотворений
Максим Матковский (Киев), сборник стихотворений
Дарья Морякова (Москва), сборник стихотворений
Софья Серебрякова (Санкт-Петербург), сборник стихотворений "Птицы и жуки"
Тихон Синицын (Севастополь), сборник стихотворений
Андрей Фамицкий (Москва, Минск), сборник стихотворений
Павел Финогенов (Нижний Новгород), сборник стихотворений
Имена незнакомые, есть и псевдонимы (за одним мужским даже барышня скрывается). Но список стоит взять на заметку — здесь лучшие из ныне пишущих с точки зрения авторитетных экспертов.
Лауреатов назовут уже 6 июня в торжественной обстановке на Пушкинской площади. Финалистам вручат специальные призы – сертификаты на бесплатное прохождение онлайн-курсов Creative Writing School, приглашение в магистерскую программу НИУ ВШЭ "Литературное мастерство", один из авторов получит грант на обучение в школе "Хороший текст", памятной наградой "Золотые слова" отметит одного из финалистов еженедельник "Аргументы и факты". Издательский сервис Ridero готовит к изданию специальную серию, в которую войдут произведения финалистов премии. Кроме того, сборник произведений лауреатов выйдет в одном из крупнейших издательств.
Наблюдательный совет премии возглавляет президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Члены Наблюдательного совета – генеральный директор компании "ЛОТТЕ РУС" Ким Тэ Хон, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор компании "Лотте Конфекшнери" Ким Ен Су, директор Российского исследовательского центра Университета иностранных языков Хангук Ким Хен Тек, председатель Ассоциации литературно-художественных журналов Сергей Филатов, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев.
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